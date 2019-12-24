Сегодня, 24 декабря, в преддверии зимнего праздника, в поселке Иволгино установили новогоднюю елку. В этом году как никогда много праздничных мероприятий по городу.

Замглавы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере Наталия Леонтьева рассказала, чем было обусловлено проводить елки даже в отдаленных микрорайонах: «По поручению главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева для жителей микрорайонов, удаленных от центра города устанавливают Новогодние Елки. Глава Саратова дал это поручение специально для того, чтобы все жители города смогли ощутить праздник независимо от места жительства. 21 декабря была открыта главная Новогодняя Елка Саратова на театральной площади и теперь, эту эстафету принимают все микрорайоны».