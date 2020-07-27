В прошедшую пятницу, 24 июля, стало известно, что более 300 школ Саратовской области оказались не включенными в программу «Цифровая экономика» из-за нерасторопности чиновников.

Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области прокомментировало данную новость. Сообщается, что в трехлетнем госконтракте эти 311 школ будут подключены к интернету к следующему году.

— На настоящий момент все школы, в которых отсутствует подключение к сети «Интернет» включены в вышеуказанный госконтракт. Таким образом, к концу 2021 года все школы на территории Саратовской области будут подключены к сети Интернет: около 70 процентов школ — к высокоскоростному доступу к сети Интернет, остальные — по технологии ADSL, — говорится в сообщении министерства.

Для подключения некоторых школ к интернету необходимо модернизировать все имеющееся оборудование. А в списке, сформированном еще в 2019 году, были указаны все социально-значимые объекты, требующие подключения к интернету или модернизацию оборудования.