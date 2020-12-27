Лабораторные анализы выявили новую коронавирусную инфекцию у 274 человек в Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 34,242 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 29,28 тысячи человек.

Новые случаи зафиксированы в Саратове — 121, Энгельсском районе — 29, Балаковском — 20, Балашовском — 15, Ртищевском — 11, Ершовскиом и Пугачевском — 10, Вольском — восемь, Дергачевском — семь, Озинском и Федоровском — по пять, Ивантеевском и Новоузенском — по четыре, Аркадакском, Ровенском, Саратовском, Татищевском и Хвалынском — по три, Базарно-Карабулакском, Красноармейском, Перелюбском и Самойловском — по два, Новобурасском и Питерском — по одному.