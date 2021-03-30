За сутки в Саратовской области зарегистрировано 154 новых случаев коронавиурса, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 54,632 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 49,325 тысячи человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 64, Энгельсский район — 17, Балаковский — 10, Балашовский — девять, Базарно-Карабулакский — шесть, Вольский — пять, Аткарский, Ртищевский, Саратовский и Федоровский — по четыре, Аркадакский, Воскресенский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Марксовский и Озинский — по три, Петровский — два, Ровенский, Романовский, Самойловский и Турковский — по одному.