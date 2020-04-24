Стало известно, как лечат зараженных коронавирусам людей. Об этом на ежедневном брифинге рассказал замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

По его словам, лечение зависит от тяжести состояния. Чаще всего применяются противовирусные, антибактериальные препараты, а также средства для симптоматической терапии.

— Были закуплены ранее и продолжают закупаться в настоящее время препараты. Чтобы запас был не на две-три недели, а на месяц-полтора. Конечно, стопроцентный противовирусной терапии не существует. Если у человека нет симптомов, то терапия не применяется. Но решение всегда принимает лечащий врач. А самолечением заниматься нельзя ни при каких условиях, – отметил Шувалов.

Также он рассказал, что в настоящее время проводится тестирование медработников на covid-19. Ранее редакция «НС» писала, что в регион поступили экспресс-тесты, которые позволяют определить наличие новой инфекции за 10-15 минут. Они предназначены для врачей, который работает с пациентами с covid-19.