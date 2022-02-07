В министерстве здравоохранения Саратовской области прокомментировали публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах жителей Балакова на очереди к детским врачам.

Напомним, жалоба появилась в соцсетях сегодня утром. В ней жительница Балакова показала на фотографиях большую очередь к педиатру, где стоят как больные, так и здоровые дети.

-Минздравом уже давно дано поручение поликлиникам развести потоки пациентов на здоровых и температурящих. Сейчас вырос спрос на медицинскую помощь из-за роста больных ковидом и ОРВИ, что также формирует большие очереди в больницах. Особенно актуально это в понедельник, после выходных.

Минздравом предпринимаются все усилия для минимизации очередей в больницах. Например, работает целый ряд целевых программ для студентов медиков. Медицинский университет активно помогает в укреплении звена. По поручению главы минздрава, студенты старших курсов помогают минимизировать очереди и разгрузить врачей. Также напоминаем, что работают колл-центры, где можно получить консультацию без посещения больницы. Мы дополнительно обратим внимание на этот инцидент, — ответили в пресс-службе.