Специалисты отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» при бактериологическом исследовании в двух пробах молока обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Образцы в лабораторию доставило волгоградское агропредприятие в рамках собственного контроля ветеринарного статуса (здоровья) содержащегося поголовья.

Бактерии группы кишечной палочки — могут быть непосредственными возбудителями мастита (воспаления молочной железы), либо осложняют его течение. Заболевшие маститом животные являются одной из причин появления в молоке соматических клеток и микрофлоры, а также химиотерапевтических препаратов, применяемых для лечения этой патологии.

Теперь для обеспечения безопасности молочной продукции хозяйству необходимо провести антибактериальную терапию животных. Специалисты по результатам испытаний оформили протокол и направили его заказчику исследований.