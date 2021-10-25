Родственники обнаружили подмену только на кладбище.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в Ртищеве Саратовский области, 82-летняя женщина скончалась в местной больнице, ее тело семье выдали в закрытом гробу, но во время траурной церемонии родственники обнаружили, что хоронят постороннего человека.

В гробу находилась другая пожилая женщина, также умершая от ковида.

В областном минздраве сообщили по данному факту, что пенсионерку хоронили в закрытом гробу, поскольку она скончалась от коронавируса.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов ссылается на то, что медики районных больниц, в том числе патологоанатомы, «работают на износ».

В ведомстве принесли извинения родным покойной и пообещали провести служебное расследование по факту случившегося недоразумения.