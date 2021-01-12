Специалисты СГЭТ уехали в Москву для того, чтобы выбрать трамваи для Саратова, сообщил в своих социальных сетях глава города Михаил Исаев.

— При поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина областной центр безвозмездно получит из столицы 30 единиц электротранспорта.

Такая помощь нашему предприятию крайне своевременна. Износ подвижного состава настолько высок, что не даёт возможность предоставлять горожанам качественную услугу по перевозке. 83% саратовских трамваев эксплуатируется более 25 лет.

Сейчас работники «Саратовгорэлектротранса», находясь в Москве, выбирают те вагоны, которые исправны, имеют наименьший срок эксплуатации, а самое главное, в отличие от наших трамваев, более безопасные и комфортные, — пишет градоначальник.