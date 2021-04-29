29 апреля акция стартовала на 16 тысячах площадках в 80 странах по всему миру. ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» в третий раз стал одной из площадок в области для проведения всероссийской акции «Диктант Победы», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к участникам диктанта обратился директор Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук. В своем выступлении он отметил значимость всероссийской акции: «Диктант Победы – это почетная вахта. Каждый раз, когда мы пишем диктант и проводим торжественные мероприятия ко Дню Победы, рассказываем о подвигах и исторических моментах, эпизодах войны – мы говорим о большом подвиге нашего народа.

Участниками акции «Диктант Победы» стали студенты учебных заведений Саратова и области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в Саратовской области и многие другие. За 45 минут участники ответили на 25 вопросов, которые были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, а также произведениям изобразительного и монументального искусства. Все экзаменуемые отлично справились с поставленной задачей и получили большое удовлетворение от исполнения патриотического долга и поддержания исторической памяти о Великой Победе. В завершении мероприятия все участники получили сертификаты и памятные подарки.

Во Всероссийской акции «Диктант Победы» также приняли участие депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, член Общественной палаты Саратовской области и главный редактор «Книга Памяти Саратовской области» Георгий Фролов, депутат госдумы РФ Татьяна Касаева, Герой Российской Федерации Александр Янклович, представители министерств и ведомств.