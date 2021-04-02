6 апреля в 13:00 в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» откроется межмузейный проект «ПО «Корпус»: от первого спутника до современных космических программ».

60-летию первого полёта человека в космос в музейном комплексе состоится презентация новой выставки, предоставленной производственным объединением «Корпус».

ПО «Корпус» – одно из ведущих предприятий ОПК Саратовской области. С 2008 года ПО «Корпус» является филиалом ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» – одного из лидеров ракетно-космической промышленности России, единственного в нашей стране предприятия, осуществляющего комплексную разработку систем управления: от создания теории управления полетом, проектирования и изготовления всех необходимых компонентов до испытаний и эксплуатационного обслуживания. Стратегическое направление деятельности предприятия – выпуск командных гироскопических приборов для систем управления ракетно-космической техники.

На выставке представлены подлинные предметы – приборы ПО «Корпус», созданные в советский период, и выпускаемые в настоящее время. Один из них цифровой аналоговый преобразователь – высокоточный прибор с давлением 250 атмосфер, предназначенный для работы в составе рулевых приводов автоматики ракетно-космической системы «Энергия – Буран». Уникальным экспонатом выставки является памятный флажок ПО «Корпус», совершивший полёт на МКС в 2016 году, имеющий отметку и печать о полёте.

Привлекают внимание макеты ракеты-носителя «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран» и ракеты-носителя «Протон». Дополняют выставку фотоматериалы, отражающие деятельность производственного объединения «Корпус», во главе которого многие годы находится Сергей Нахов.

В рамках презентации выставки также состоится круглый стол «Саратовская область – территория притяжения. От мечты до космических программ», посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. В мероприятии примут участие члены Общественной палаты Саратовской области, сотрудники ПО «Корпус», ветераны воинской службы, студенты вузов Саратова.