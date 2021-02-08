Сегодня, 8 февраля, в Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация всероссийского проекта «Без срока давности».

Просветительский проект «Без срока давности» посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

Уникальные архивные документы, представленные на выставке, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта, реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа.