В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца — князя Александра Невского.

Важные исторические события России можно изучать по-разному: читать книги, слушать лекции, просматривать фильмы, но гораздо лучше история запоминается, если ты проживаешь эти важные события самостоятельно и уже в процессе узнаешь интересные факты и получаешь новые знания.

16 апреля в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялся историко-патриотический квест «Александр Невский – имя России» для старшеклассников. Основная цель – способствовать гражданско-патриотическому воспитанию школьников, а также расширить знания молодёжи об Александре Невском, мотивировать к изучению истории, привлечь внимание к теме осознания российской идентичности. Квест – это коллективная игра, и от того, в какой степени каждый участник проявил свою активность, знания и творческий подход, зависел успех общего дела. Загадки и приключения интересны каждому подростку.

Пять команд приняли участие в мероприятии. Участников квеста ждали на станциях: «Александр Невский в культуре, искусстве и архитектуре», «Доспехи и оружие Древней Руси», «Историческая» и других, где ребята выполняли задания.

После прохождения маршрута игроков ждал сюрприз – исполнение патриотических песен руководителем группы «Георгиевский крест» Алексеем Кирилловым. В завершении концерта под звуки фанфар состоялось торжественное награждение команды «Славянские полководцы» («Волонтеры Победы») – победителей квеста «Александр Невский – имя России». Дипломантами II степени стали команды «Лимончики» («Волонтеры Победы») и «Театральный институт» (САТИ), III степени – «К Победе!» («Волонтеры Победы»), «Джунгарики» («Волонтеры Победы»).