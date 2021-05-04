Министерство культуры Саратовской области и Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» 5 мая 2021 года в 13.00 проводят презентацию выставочного проекта «С лейкой и блокнотом» совместно с ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» из Волгограда.

Экспозиция выставки посвящена людям, которые, по словам поэта, «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом» прошли буквально через все испытания военной поры – фронтовым журналистам, кинооператорам, фотокорреспондентам, освещавшим ход боевых действий в советских средствах массовой информации. Их творчество до сих пор привлекает своей документальной правдой, проникновенной достоверностью, стремлением донести до потомков правду о тех героических днях, когда на полях сражений решалась судьба Родины. Отражённые в их статьях, фотографиях и киноплёнках тяжкие будни войны стали уникальными свидетельствами эпохи. Всех их объединяет одно — каждый в той или иной мере принимал участие в великом сражении на Волге.

Особое место на выставке уделено корреспондентам, литературным сотрудникам и работникам редакций как центральных, так и фронтовых, армейских и дивизионных периодических изданий. В сложных фронтовых условиях, часто рискуя собственной жизнью, они делали репортажи с передовой, создавали и печатали статьи, очерки, рассказы по следам событий.

В их числе советские литераторы, создавшие впоследствии значительные художественные произведения, повествующие о событиях Сталинградской битвы. Среди них и те, чьи имена к началу битвы были широко известны советскому читателю, как Михаил Шолохов, Алексей Симонов, Николауса Вирта и те, кто начал свою литературную деятельность уже в послевоенные годы.