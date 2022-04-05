С 1 мая в Саратовской области начнётся благоустройство дворов и общественных территорий. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, в регионе в 2022 году благоустроят 86 дворовых и 127 общественных территорий. Контракты по всем объектам уже заключены.

В Базарном-Карабулаке, например, преобразятся две общественные территории: центральная площадь «60 лет Победы» и мемориальный комплекс «Стена памяти»), а также две дворовые территории (переулок Рабочий и улица Ипподромная).

В Балакове благоустроят Городской парк в 1 микрорайоне, Детский парк (по улицам Факел, Социализма, Ленина, Ленинградская и Вольская), территорию в 9 микрорайоне за школой №28, набережную вдоль судоходного канала (в 8 А микрорайоне), сквер вдоль улицы 30 лет Победы и две дворовые территории по улице Чапаева.

В Балашове преобразятся территории около пруда в микрорайоне Военного городка и четыре общественные территории: по улицам Привокзальная, Карла Маркса и 50 лет ВЛКСМ.

В Балтае благоустроят сквер за мемориалом «Родина-Мать», площадь у районной Доски почета на улице Ленина и установят детскую игровую площадку на территории стадиона «Юность», а также преобразится улица 50 лет Октября.

— Стоит отметить, что в 2021 году были благоустроены 60 дворов и 115 скверов и парков во все 42 районах области. На территориях заасфальтированы дорожки, уложена плитка, проведено озеленение, установлены фонтаны, лавочки, клумбы и фонари. В ряде парков появились скейт-площадки, арт-объекты и световые инсталляции, — добавил политик.