Во вторник, 24 августа, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев и легендарный силач Вячеслав Максюта вместе с жителями приняли участие в разгрузке первой партии тренажеров, которые установят в Сквере Дружбы народов Заводского района. Собралось немало местных жителей, которые пришли помочь с разгрузкой и установкой спортивных снарядов. Заводчанам так не терпелось поскорее поставить тренажеры на будущую площадку, что они, даже не дожидаясь погрузчика, бережно на руках перенесли все снаряды сами, хотя некоторые из них весили почти полтонны.

— Это большое событие для нас! Теперь мы ежедневно сможем заниматься спортом на свежем воздухе в любое время года! Очень здорово, что тренажеры можно регулировать по нагрузке. Так что на них смогут заниматься не только дети, но и взрослые, — рассказал студент Евгений, который помогал в разгрузке.

Вячеслав Максюта рассказал, что после монтажа и регулировки, а это займет определенное время, фитнес-парк откроется официально и в нем будут проводить обучающие мастер-классы.

—Мы гордимся тем, что проект реализовали самостоятельно. Да, пришлось побегать, попотеть, и, в том числе, благодаря настойчивости Андрея Воробьева, все в итоге получилось. Главное, что это востребовано людьми, а значит название «Народный фитнес парк» полностью соответствует его содержанию, — считает Максюта.

Андрей Воробьев рассказал, что идея обустроить фитнес-парк родилась в конце мая на встрече с общественностью Заводского района.

— Тогда жители пожаловались на нехватку общедоступных мест спортивного досуга. Потом заводчане путем голосования определили наиболее удачную площадку для размещения фитнес-парка. В расчет были приняты и транспортная доступность, и параметры самой локации — чтобы никому не мешать. Выбрали Сквер Дружбы народов. Уютный и зеленый.

Сказано — сделано: эти тренажеры — самые современные и безопасные на сегодняшний день. Они сертифицированы по высшему классу, пригодны для занятий всех возрастных групп — и для взрослых, и для детишек. Хочется верить, что со временем это место обретет своих постоянных друзей, станет одним из центров общения и спортивного образа жизни в Заводском районе.

Думаю, что проект Народный фитнес-парк будет востребован и в других городах области, например, в Балашове, Ртищево, Калининске. Общедоступность и универсальность — его основные преимущества, — подчеркнул Андрей Воробьев.