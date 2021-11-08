Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» отметили рост поступления ТКО в период нерабочих и праздничных дней. Оставшиеся дома жители активно начали готовить и заниматься мелким ремонтом, что сказалось на объеме и морфологии поступающих на обработку отходов. За прошедшие 10 дней поступление ТКО на мусороперегрузочные станции в Саратове и комплексы в Энгельсе и Балакове выросли в среднем на 15%.

—В период праздничных дней мы всегда отмечаем рост поступлений отходов на наши объекты. Это естественный процесс, который мы всегда предусматриваем в логистике вывоза. Прежние периоды самоизоляции и нерабочих дней внесли корректировки в нашу работу, и мы были к ним готовы. Наша отрасль работает каждый день 24 часа в сутки, чтобы бесперебойно оказывать коммунальную услугу жителям области, в том числе, при увеличении объемов образования ТКО, — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам качества работы мусоровывозящих компаний и вывоза ТКО жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.