Обслуживание потребителей из числа физических и юридических лиц в период нерабочих дней будет вестись сотрудниками Саратовского регоператора АО «Ситиматик» в дистанционном формате. Продолжится обработка входящих обращений и заключение договоров с представителями бизнеса. Вывоз ТКО будет осуществляться в обычном режиме с обеспечением усиленных мер безопасности для специалистов мусоровывозящих компаний.

—Мы предприятие коммунальной сферы, ведем непрерывную деятельность и должны продолжить оказание услуги. В соответствии с введенными ковидными ограничениями офисные сотрудники переведены на удаленную работу. Мы ожидаем увеличение объемов ТКО на придомовых контейнерных площадках, как это было в прошлый период нерабочих дней, и готовы к их оперативному вывозу. Для взаимодействия с нами действует контакт-центр, который, как и в обычные дни, обрабатывает звонки, отвечает на вопросы жителей области, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что Саратовский регоператор АО «Ситиматик» использует системы электронного документооборота (ЭДО) для взаимодействия с потребителями из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Тысячи контрагентов получают платежные документы через системы «СБИС» и «Диадок».

Физические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте саррц.рф для подачи заявлений и изменения параметров лицевого счета. Вся информация указана на платежных документах. Дистанционно и безопасно оплатить услугу можно также различными системами: через личный кабинет, онлайн-банки, ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) и на сайте платежцентр.рф.