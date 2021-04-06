В нескольких районах Правобережья Саратовской области, включая Волжский район Саратова, сменилась подрядная организация по вывозу ТКО. Специалисты регионального оператора – филиала АО «Управление отходами» проводят выездной мониторинг качества работы ООО «ТрансСервис», сменившего по ряду направлений ООО «Поток».

До настоящего времени «ТранСервис» обслуживал Октябрьский район Саратова и часть Балаковского района. С начала апреля этот подрядчик приступил к работе в Волжском районе Саратова, а также шести районах зоны деятельности 2.

Перевозчик использует новую современную технику на базе грузовых автомобилей MAN и Scania, оснащенных высокопроизводительными установками для прессования ТКО. Это позволяет оптимизировать маршруты вывоза ТКО и модернизировать автопарк, используемый для оказания коммунальной услуги.

— Наш подрядчик завершает аудит и выстраивание собственных логистических маршрутов в новых для себя районах. Специалисты регоператора активно содействуют и регулируют этот процесс, чтобы смена подрядчика положительно сказалась на качестве услуги по обращению с ТКО, – заявил директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, по вопросам качества работы мусоровывозящих компаний жители и юрлица могут обратиться в контакт-центр регоператора Саратовской области по обращению с ТКО по телефону: 8 (8452) 25-64-90.