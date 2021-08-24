А связи с авариями на водопроводе в нескольких районах, сегодня, 42 августа, жителям Саратова перекрыли холодную воду.

Из за протечки по адресу 3-й Кавказский туп., 7, холодную воду отключили в домах 3-го Кавказского тупика 3, 4, 6, 7. Вернуть воду обещают в 20:00.

Авария на Шелковичной, 170 стала причиной отсутствия воды по адресам: Шелковичная, 167-218, и на улице Лысая Гора. Закончить работы планируют к 17:00

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Осипова, 18а воду отключили на улицах: Жуковского, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 16а, Аэропорт СХИ секц. 1, 2, 3, 4, Осипова, 16б, 18а до 18:00.