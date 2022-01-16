Сегодня ночью улицы и тротуары Саратова будут убирать 328 спецмашин.

На ряде адресов работы будут вестись при участии сотрудников ГИБДД и служб эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Так, с 20.00 до 00.00 будет действовать ограничение для парковки и проезда по ул. Рахова (от ул. 1-й Садовой до ул. Соколовая), ул. Московская (от ул. Астраханская до ул. Чапаева, а также на пересечении с ул. Аткарская), а с 20.00 до 05.00 следующего дня по ул. Черниговская от ул. Чкалова до ул. Романтиков.

Завтра, с 08.00 до 16.00 часов, комплексная очистка будет производиться на ул. Посадского (от ул. Рахова до ул. Пугачева), на дублере ул. Антонова (от трамвайного переезда в сторону ул. Топольчанская).

Обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:

⁃ ул. Советская;

⁃ ул. Мамонтовой;

⁃ ул. Тархова;

⁃ ул. Ламповая;

⁃ ул. Чехова;

⁃ ул. Антонова;

⁃ ул. Соборная;

⁃ ул. Радищева;

⁃ ул. Б. Горная;

⁃ 1-ый проезд Строителей;

⁃ ул. Шелковичная;

⁃ ул. Клочкова;

⁃ ул. Электронная;

⁃ ул. Танкистов;

⁃ ул. Осипова;

⁃ 2-ой Магнитный проезд;

⁃ ул. Слонова;

⁃ ул. Пугачева;

⁃ ул. Рахова.

Автомобили, припаркованные с нарушением правил ПДД, отвозят на штрафстоянку. Сегодня днём было эвакуировано 10 автомобилей.