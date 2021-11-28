Смертельное ДТП произошло ночью 28 ноября на мосту «Саратов — Энгельс».

Около 3-х часов ночи здесь столкнулись «ГАЗель» и «BMW», — сообщили в областной службе спасения.

Уточняется, что машины врезались друг в друга ближе к Энгельсу. Причём, грузовик выезжал из Энгельса в сторону Саратова, а легковой автомобиль двигался в противоположном направлении. Очевидцы уточняют, что на дороге была гололедица.

В столкновении на месте аварии погибли находившиеся в иномарке двое мужчин 31 и 29 лет, а также 31-летняя женщина. Легковая машина была сильно покорежена, поэтому спасателям пришлось извлекать трупы при помощи специальных инструментов.

Также травмы получил 57-летний водитель «ГАЗели» с рекламой Энгельсского хлебокомбината на бортах. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.