Смертельное ДТП произошло ночью 5 апреля.

Как сообщили в Центре медицины катастроф, примерно в 01.00 на трассе Саратов-Волгоград у села Кокурино 33-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением и вылетел с трассы.

Во время инцидента водитель и его 37-летняя пассажирка скончались от травм на месте ДТП.

Двое детей — 6-летний мальчик и 14-летний подросток, которые также ехали в автомобиле, доставлены в лечебное учреждение.

Обстоятельства произошедшего ДТП, виной которого мог оказаться наезд машиной на дорожное ограждение, выясняются.