ДТП с участием пьяного водителя произошло в ночь на 28 февраля в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, автомобиль «Škoda» врезался в ВАЗ-2114, буквально сплющив его.

— ДТП произошло в корму автомобиля российского происхождения «ВАЗ-2114», в результате которого от транспортного средства мало что осталось, — уточнили свидетели страшной аварии.

По предварительным данным, виновник столкновения — водитель иномарки — находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе водительских прав.

Со слов горожан, которые наблюдали за случившимся, автомобилист из «Škoda» задержан, а в «четырнадцатой» удивительным образом никто не пострадал.