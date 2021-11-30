Смертельное ДТП произошло ночью в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в областной ГИБДД, в 23.40 в поселке Елшанка, напротив дома № 74 по Московскому шоссе, 20-летний водитель «Kia Cerato» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди машины и врезался в карету «скорой», за рулем которой находился 57-летний мужчина.

После столкновения медицинский транспорт выкинуло на встречную полосу. Здесь «скорая» столкнулась с автомобилем «Volksvagen Polo» с 49-летним водителем.

В столкновении водитель скорой помощи получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. Двое других водителей, а также 38-летняя и 31-летний фельдшеры доставлены в лечебное учреждение.