ДТП произошло поздно вечером 30 августа в Заводском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, на Ново-Астраханском шоссе возле дома №79 столкнулись два легковых автомобиля — «Lada» и «Daewoo».

Травмы в результате столкновения получили оба водителя и маленький ребёнок.

Уточняется, что в момент ДТП в иномарке были женщина и 5-летняя девочка. Их отвезли в больницу.

Водитель отечественного авто получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Детали и причины произошедшего выясняются.