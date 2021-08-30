ДТП произошло поздно вечером 30 августа в Заводском районе Саратова. 

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, на Ново-Астраханском шоссе возле дома №79 столкнулись два легковых автомобиля — «Lada» и «Daewoo». 

Травмы в результате столкновения получили оба водителя и маленький ребёнок.

Уточняется, что в момент  ДТП в иномарке были женщина и 5-летняя девочка. Их отвезли в больницу. 

Водитель отечественного авто получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Детали и причины произошедшего выясняются.

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