С 1 по 5 января в Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба ГИБДД города.

— Несмотря на действующий запрет на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в праздники незаконопослушные автолюбители допускают употребление алкоголя за рулем. Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, — пассажиров, пешеходов и других водителей, — говорится в сообщении.