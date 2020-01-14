В первые 10 дней 2020 года жители Саратовской области оплатили более 15 млн рублей за услугу по обращению с ТКО. Средние суммы платежей превышали 1 тыс. рублей, что свидетельствует о том, что оплачивались не только текущие начисления, но и задолженность предыдущих периодов.

В ноябре прошедшего года Региональный оператор уведомил население и юридических лиц о том, что с 1 января 2020 года начнут начисляться пени на сумму долга за услугу по обращению с ТКО. С того момента фиксировалась положительная динамика в оплате услуги. Многие предприниматели, собственники домов и квартир обратились за реструктуризацией долга, либо оплатили его полностью.

— Возможностью оплатить долг без пени воспользовалось более тысячи потребителей. Особенно привлекательна она стала для тех, кто накопил долги в несколько тысяч рублей. По одному из лицевых счетов физического лица единовременная сумма оплаты превысила 7 тысяч рублей, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, с 1 января этого года, в случае неоплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, неприятным дополнением к сумме задолженности стала обязанность оплатить пени и расходы, связанные с принудительным взысканием. Так, за каждый день просрочки платежа штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Одним из наиболее эффективных способов взыскания становится получение судебного приказа, по которому сумма задолженности может быть списана как с банковской карты неплательщика, так и с его банковского счета. Приставы в качестве меры воздействия на должников также могут наложить арест на имущество и временно ограничить выезд за рубеж до полного погашения задолженности.