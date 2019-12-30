На Театральной площади с 18:00 31 декабря до 3:00 1 января будет действовать ограничение автомобильной парковки. В это время там будет проходить новогоднее представление, сообщает мэрия.

Так, нельзя будет остановиться и проехать по улицам:

— Московской от Вольском до Соборной;

— Первомайской от Соборной до Радищева;

— Театральной площади от Радищева до Горького;

— Горького от Театральной площади до Челюскинцев;

-Радищева от Волжской до Челюскинцев.

Ограничение снимается для оперативных и аварийно-технических служб, а также для машин, отвечающих за проведение мероприятия.