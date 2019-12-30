На Театральной площади с 18:00 31 декабря до 3:00 1 января будет действовать ограничение автомобильной парковки. В это время там будет проходить новогоднее представление, сообщает мэрия.
Так, нельзя будет остановиться и проехать по улицам:
— Московской от Вольском до Соборной;
— Первомайской от Соборной до Радищева;
— Театральной площади от Радищева до Горького;
— Горького от Театральной площади до Челюскинцев;
-Радищева от Волжской до Челюскинцев.
Ограничение снимается для оперативных и аварийно-технических служб, а также для машин, отвечающих за проведение мероприятия.