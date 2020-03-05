С наступлением нового года саратовцы стали чаще жениться. Такую статистику приводит пресс-служба Управления по делам ЗАГС.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 12,5 тысяч актов гражданского состояния. Из них 1,442 тысячи пар заключили брак.

В феврале в отделах ЗАГС наблюдался «свадебный бум» ввиду красивых дат. Всего в этом месяце поженились 908 пар. Кроме того, в прошедшем месяце 731 пара расторгла свои отношения и 1,376 зарегистрировали новорожденных.

— Больше всего свадеб пришлось на 2 и 20 февраля, а также редкую дату – 29 февраля. Однако самое большое число желающих зарегистрировать брак ожидается на Красную горку и в летние месяцы, — поделилась руководитель реготделения по делам ЗАГС Юлия Понамарева.

Стоит отметить, что из года в год большим спросом на заключение браков пользуется 8 августа — заявление на этот день подали уже свыше 110 пар.