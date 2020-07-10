14 июля состоится онлайн-брифинг о создании первых «Менделевских классов». Организаторами брифинга выступают Федеральный экологический оператор совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Первые «Менделеевские классы» откроются в новом учебном году в четырех регионах России. Организаторами инициируется первый этап проекта «Менделеевские классы» в субъектах Российской Федерации.

«Менделеевские классы» создаются на базе общеобразовательных школ в целях повышения уровня заинтересованности учеников старших классов в перспективных направлениях науки, техники и развитии человеческого капитала на ранней стадии его формирования.

14 июля в 10:00 состоится онлайн-брифинг с организаторами, которые расскажут о создании первых «Менделевских классов» в школах Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республики.

Среди спикеров:

• Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков;

• Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» Александр Мажуга;

• Министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова;

• Проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Сергей Фомин;

• И.О. директора Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Денис Козулин;

• Глава муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области Алексей Романов.

Для участия в этом мероприятии просьба пройти регистрацию, отправив заявку event-feo@mail.ru тел. +7-916-072-05-00.

Просьба при регистрации сообщать ФИО, должность, контактный номер и свое имя в системе zoom, чтобы организаторы смогли распознать вас при подключении