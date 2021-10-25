В поселке Новониколаевский Балаковского района продолжается реставрация мемориала сельчанам, погибшим в годы войны.

Территория уже расчищена от старой поросли. Произведена шлифовка, грунтовка и покраска мемориального комплекса. Памятник очищен от старого покрытия.

Мемориальная доска и памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, находились в плачевном состоянии. Необходимость реставрации обсуждал с жителями депутат Госдумы Николай Панков.

В 2020 году в рамках нацпроекта был отремонтирован сельский Дом культуры. И теперь важно, чтобы сквер рядом с обновленным ДК стал не просто зоной отдыха, но и популярным местом для культурного досуга. Сельчане поддерживают идею о реставрации памятника погибшим в годы войны.