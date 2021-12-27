Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел детскую поликлинику в 11 микрорайоне пос. Солнечного-2, строительство которой завершено.

С просьбой о возведении медицинского учреждения к нему обращались жители во время встреч. Солнечный-2 активно развивается, строятся новые жилые дома, и здесь не хватало детского медицинского учреждения. На строительство этого объекта было выделено федеральное финансирование.

Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Здесь планируют открыть первый детский травмпункт при поликлинике, которого в Саратове нет.

Также на базе поликлиники откроют муниципальную аптеку. Всего в течение следующего года в области планируют восстановить государственную сеть аптек. Их будет 180. В этом году открыли уже 12 таких аптек. Они будут расположены при медицинских учреждениях. Обязательный перечень лекарств будет под контролем, чтобы исключить спекуляции с ценами.

— Это правильный путь. Нужно было это раньше сделать. Можно будет брать под контроль цены и ассортимент, – сказал Вячеслав Володин.

Оборудование в новом медицинском учреждении установлено. Отметили, что это будет первая детская поликлиника в регионе, оборудованная по всем стандартам.

Принимать первых пациентов в новой поликлинике планируют в январе. Сейчас начнется процесс лицензирования.

— Люди ждали поликлинику очень долго, просили о ее строительстве. Здесь все готово к приему, специалисты есть. Поликлиника должна принимать пациентов уже в январе. Лицензированием специалисты пусть занимаются в новогодние праздники, – отметил Володин.