Продолжается строительство новой инфекционной больницы в Саратове. О ходе работ рассказал на своем телеграмм-канале вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На строительной площадке трудятся 460 человек, задействовано 14 единиц техники. Ведутся работы по переходу от временного источника электроэнергии к постоянному. Корпуса № 1, 3, 4, 5, 8 уже сданы в эксплуатацию. Устанавливается видеонаблюдение.

В больнице размещают мебель и весь необходимый инвентарь, ведется монтаж кислородных консолей, завершается установка сложного оборудования в лабораториях.

Завершить строительство объекта планируется уже в декабре.