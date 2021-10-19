Губернатор Валерий Радаев осмотрел стройплощадку СОШ №32 г.Энгельса.

По словам главы района, открытие бассейна планируется в ноябре, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В.Радаев: «Объект сложный, его открытие большое события для всего микрорайона. Вышли на финишную прямую. Делайте качественно, красиво, чтобы детям было комфортно заниматься».

По проекту бассейн занимает 4192 кв.м, рассчитан на две чаши. Большая чаша с пропускной способностью 480 человек в смену, малая чаша — 160 человек. В спорткомплексе также будут функционировать два современных зала для занятия физической культурой и спортом.

Напомним, строительство спортсооружения началось в начале 90-х годов, однако было приостановлено. В 2017 году объект из частной собственности был возвращен в муниципальную собственность. В 2018 году была разработана проектно-сметная документация для завершения строительства.

Все основные работы выполнены, коммуникации подведены. На завершающем этапе реконструкции бассейна: покраска стен, монтаж подвесного потолка, отделка душевых и санитарных комнат, установка дверей, монтаж технологического оборудования.

Проводится благоустройство территории. Обустраиваются пешеходные дорожки, до наступления холодов планируется высадка декоративных деревьев и кустарников.