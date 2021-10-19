Для обеспечения перевозки пассажиров в дни ноябрьских праздников со 2 по 8 ноября назначены дополнительные поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

– №239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 2 и 6 ноября в 23:30,прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 14:35. В обратном направлении из Москвы данные поезда отправятся 3 и 7 ноября в 23:24 и прибудут в Саратов 4 и 8 ноября в 17:43;

– № 5/6 Астрахань – Москва отправлением из Астрахани 2 и 6 ноября в 11:00, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 11:43. В обратном направлении из Москвы данные поезда отправятся 3 и 7 ноября в 18:13 и прибудут в Астрахань 4 и 8 ноября в 20:13;

– №1/2 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 7 ноября в 15:51, прибытием в Москву 8 ноября в 9:30. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 8 ноября в 13:46 и прибудет в Волгоград 9 ноября в 7:45;

– №15/16 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 2 и 6 ноября в 17:13, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 14:00. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 3 и 7 ноября в 20:09 и прибудет в Волгоград 4 и 8 ноября в 16:52.