17 марта 2020 года в актовом зале Избирательной комиссии Саратовской области состоялось подведение итогов молодёжной информационно-пропагандистской акции «Всё в наших руках!», приуроченной ко Дню молодого избирателя.

Информационно-пропагандистская акция «Всё в наших руках!», организованная комитетом по образованию муниципального образования «Город Саратов» и Избирательной комиссией Саратовской области совместно со ведущими вузами г. Саратова, проводилась с 26 февраля по 13 марта 2020 года.

Студенты ПИУ РАНХиГС, СГЮА, ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского, Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) рассказали школьникам о российском избирательном праве, системе избирательных комиссий и особенностях современного законодательства, организовали правовые игры и викторины. Для методического сопровождения лекций студентам были выданы буклеты Избирательной комиссии области «Памятка молодому избирателю».

Уже второй год подряд 36 студентов Поволжского института управления РАНХиГС проводят занятия для более 1400 школьников в 26 общеобразовательных учреждениях, тем самым охватывая самое большое количество школ, принимающих участие в акции. Кроме того, представители ПИУ РАНХиГС рассказывают о возможностях и перспективах обучения в Президентской Академии, Открытых интеллектуальных и творческих конкурсах РАНХиГС, победители которых получают дополнительные 7 баллов при поступлении в Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.

— Второй год я принимаю участие в акции «Всё в наших руках!» и считаю, что это уникальная возможность для старшеклассников повысить уровень правовой культуры, а для нас – студентов — улучшить свои коммуникативные способности, — прокомментировала свое участие в акции студент Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Наумкина.

Избирательная комиссия Саратовской области совместно с комитетом по образованию муниципального образования «Город Саратов» вручили благодарности студентам и сотрудникам вузов г. Саратова, принимавшим участие в акции.