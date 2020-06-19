В областной филармонии пройдет акция в День памяти и скорби, это сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.

В социальных сетях пройдет онлайн акция, которая будет посвящена Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В онлайн-трансляции покажут запись концерта ансамбля «Балаган» и «Реквием» так же будет показан концерт коллектива «Мы верили, мы знали — победим!». 22 июня будут размещены композиции, которые музыканты записали во время пандемии, все они посвящены войне.
Напомним, что 2020 года ден

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