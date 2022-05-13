Сегодня состоялось заседание комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области. Несмотря на то, что на улице было прохладно, на заседании было жарко – таким жарким было обсуждение! И это неудивительно, поскольку обсуждались вопросы санитарного и эстетического состояния мест (площадок) накопления ТКО и вывоза ТКО с территорий муниципальных образований Саратовской области.

Участие в заседании приняли Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук, члены Общественной палаты, а также представители Саратовской областной Думы, Прокуратуры Саратовской области, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры, министерства природных ресурсов и экологии области, министерства территориальных образований области, Управления Роспотребнадзора Саратовской области, Администраций муниципальных образований области, общественных советов муниципальных районов области, эксперты, региональный оператор по обращению с отходами.

Заседание открыл Председатель комиссии Андрей Крупин. Он отметил, что большое недовольство со стороны граждан вызывают организация работ по вывозу ТКО с территорий муниципальных образований со стороны регионального оператора АО «Ситиматик», плохое санитарное и эстетическое состояние контейнерных площадок и неудовлетворительное исполнение органами местного самоуправления обязанностей по организации мест сбора ТКО и содержанию контейнерных площадок. Также он дал краткую информационную справку по состоянию мусороперерабатывающей отрасли региона.

Борис Шинчук в свою очередь отметил следующее: «Тема, которая сегодня обсуждается, касается каждого. Эта тема злободневная. Когда люди видят переполненные контейнеры и мусор, который валяется рядом с ними, они воспринимают это совершенно однозначно: как неуважительное, даже хамское, отношение лично к ним».

Также обратил внимание на то, что в связи с наступлением теплого времени года, вырисовывается плачевная перспектива. Во-первых, неприятный запах, распространяемый разлагающимися отходами. Во-вторых, скапливающийся бытовой мусор привлекает мышей и крыс, что способствует обострению ситуации с заболеваемостью геморрагической лихорадкой.

«Сегодня я услышал, что «Ситиматик» работает как часы. Но если бы это так и было, то мы бы сегодня не участвовали в обсуждении. Раньше мусоровывозящие компании действительно работали, как часы. Например, Лысые Горы. Раньше там было 4 мусоровоза, но сейчас остался один. И это самое страшное — когда все налажено и затем рушится. Результат нашей сегодняшней работы – куда-то техника делась, куда-то контейнеры делись», — выступил замминистра по делам территориальных образований Саит Девличаров.

Борис Шинчук поддержал замминистра, добавив, что аналогичная ситуация сложилась в Ртищевском районе. Ранее там работало 3 машины, сейчас осталась одна.

Председатель Общественной палаты акцентировал внимание на том, что непонятно, на что тратятся деньги и за что получают зарплаты, если мусор по-прежнему не вывозится.

«Далеко ходить не нужно. Где я живу – на Мичурина – жители шумели-шумели из-за мусора, и в результате мусорку перенесли на другую сторону дороги. Пешеходного перехода нет. К мусорке подойти невозможно. Чтобы мусор выкинуть, нужно идти к другой мусорке почти два квартала. Вот вам и всё решение вопроса», — резюмировал Борис Шинчук.

В ходе дискуссии участники заседания пришли к выводу, что для наведения порядка в системе вывоза и утилизации ТКО было бы лучше, если бы все вопросы, связанные с организацией накопления и вывоза ТКО, находились в одних руках, например, у регионального оператора. По итогам заседания было решено:

— Обратиться в Общественную палату РФ с предложением выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» по уточнению понятийного аппарата и включению растительного мусора в категорию ТКО.

— Обратиться в Правительство области с рекомендацией взять на контроль вопрос вывоза и утилизации ТКО, потребовать от ответственных участников этого процесса немедленно вывезти скопившийся на территории мусор и в последующем организовать системную работу всех ответственных в этой сфере структур.