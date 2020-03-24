Дан официальный старт подготовке наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

На заседании Общественной палаты Саратовской области состоялось подписание соглашений о совместной работе по подготовке наблюдателей на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

— Президент России Владимир Путин поручил общественным палатам регионов наблюдение за ходом голосования, и мы уже включились в эту работу. Готовится к подписанию еще 21 договор. Планируется обеспечить общественными наблюдателями каждый участок на голосовании по поправкам в Конституцию, — сказал председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

Соглашения уже подписали:

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области в лице Руководителя Регионального исполкома Движения – Сергея Шарова.

Саратовское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в лице председателя Валентины Бобровой.

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Сильная Россия», в лице Руководителя исполкома Владимира Незнамова.

Саратовская областная организация общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» в лице председателя Александра Низовцева.

Региональное отделение общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в лице руководителя исполкома Владимира Кудинова.

Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья в лице председателя Наталии Корольковой.

Саратовская региональная общественная организация ветеранов — защитников Государственной границы «Часовые Родины» в лице председателя Андрея Малышева.

Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице председателя Наталии Панферовой.

Саратовский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» в лице Председателя Михаила Ткаченко.

Окружное (отдельское) казачье общество Саратовской области в лице заместителя руководителя Натальи Стокоговой.

Борис Шинчук объявил, что официально началась подготовка наблюдателей на процедуру голосования по поправкам в Конституцию, состав наблюдателей предстоит сформировать общественным организациям.