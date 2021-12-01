Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук сообщил об этом сегодня, 1 декабря.

По имеющейся информации и сигналам о возможных нарушениях прав осужденных прокуратура области проводила проверки. Имели место факты бездействия, безынициативности оперативных работников службы исполнения. Работа осложнялась тем, что осужденные, в том числе освободившиеся из мест лишения свободы, от дачи пояснений отказывались, либо отрицали факты применения недозволенных мер воздействия. Из-за отсутствия должного понимания и конструктивного диалога с администрацией, часть заключенных может попасть под отрицательное влияние других осужденных, которые манипулируют ими в целях лоббирования своих интересов по ослаблению режимных условий.

Напомним, что обеспечение безопасности осужденных и соблюдение режимных требований является неотъемлемым условием работы исправительных учреждений.

В Саратовской области не один год действует Общественная наблюдательная комиссия (ОНК). В настоящее время возглавляет ее член Общественной палаты Денис Соболев. По информации ОНК, в настоящее время усовершенствован механизм учета обращений и «перезагружен» формат взаимодействия с органами общественного контроля. По инициативе прокуратуры области при «проблемных» исправительных колониях, создаются «родительские комитеты». Данная мера должна дисциплинировать заключенных и обеспечить больший уровень прозрачности работы учреждений системы исполнения наказаний. Увеличена периодичность посещений, шире используется практика приема осужденных наедине, организованы проверки по наиболее значимым направлениям, активизирована просветительно-правовая работа.

Проверяются условия отбывания наказания, материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных и следственно-арестованных, соблюдение режима и другие направления. При посещении мест лишения свободы проводится личный прием заключенных под стражу и отбывающих наказание, в том числе конфиденциально. Большее значение придается выявлению латентных преступлений. Прокуратурой области организована работа круглосуточной горячей линии, по которой могут быть переданы обращения о нарушении прав осужденных, в том числе в условиях конфиденциальности. По мнению представителей ОНК, они также сталкиваются с «закрытостью» учреждений и неготовностью осужденных придавать огласке факты возможных нарушений в ходе личных бесед, встреч, проходящих под контролем сотрудников ФСИН. Этот вопрос стал предметом обсуждения в общественной палате области.

— Мы направили свои предложения на имя руководителя ФСИН России и секретаря Общественной палаты Российской Федерации. Суть этих предложений в реализации нескольких инициатив. Во-первых, предлагается решить кадровую проблему ФСИН за счет привлечения на службу недавно вышедших на пенсию сотрудников полиции. Во-вторых, необходимо регулярно проводить с нашим участием опросы среди заключенных на основе профессионально составленных анкет и самостоятельно анализировать результаты. Кроме этого, предлагается установить в исправительных учреждениях ящики для сообщений, закрытые двумя ключами – один из которых должен быть у Уполномоченного по правам человека в области, а другой – у Общественной палаты. По логике общественников, это позволит исключить возможность администрации колоний отслеживать и оказывать влияние на содержание подобных писем. Общественная палата области также положительно оценила инициативу прокуратуры области по созданию «родительских комитетов». Но при этом главное, чтобы туда не приходили «люди, больные синдромом развитого социализма, которые видят одно, а как бы слышат совсем другое, — отметил председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.