В Лысогорском районе власти вынуждены были ввести карантин по заболеванию африканской чумой свиней среди диких кабанов.

Сделано это на основании постановления губернатора Саратовской области Валерия Радаева, обнародованного 28 марта.

В постановлении уточняется, что смертельный вирус обнаружен у кабанов на территории охотничьего хозяйства ООО «Возрождение».

В результате часть озотохозяйства объявлена неблагополучной по АЧС.

В качестве мер для борьбы с распространением чумы свиней запрещены временно въезд и выезд транспортных средств, заготовка дикого кабана и кормов для восприимчивых животных, а также — охота.

Трупы погибших от АЧС кабанов будут уничтожены в соответствии с правилами ветконтроля.