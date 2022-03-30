В Лысогорском районе власти вынуждены были ввести карантин по заболеванию африканской чумой свиней среди диких кабанов.
Сделано это на основании постановления губернатора Саратовской области Валерия Радаева, обнародованного 28 марта.
В постановлении уточняется, что смертельный вирус обнаружен у кабанов на территории охотничьего хозяйства ООО «Возрождение».
В результате часть озотохозяйства объявлена неблагополучной по АЧС.
В качестве мер для борьбы с распространением чумы свиней запрещены временно въезд и выезд транспортных средств, заготовка дикого кабана и кормов для восприимчивых животных, а также — охота.
Трупы погибших от АЧС кабанов будут уничтожены в соответствии с правилами ветконтроля.