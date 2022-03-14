Произошло еще одно нападение бродячих собак в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 13 марта, около восьми вечера на улице 4-ая Силикатная на женщину, гулявшую вместе с 9-летней дочерью, напали бездомные собаки. Ранее на этом же месте ее дочь также покусали собаки, оставив шрамы.

Напомним, что это далеко не первый случай нападения бродячих собак. За текущий месяц подобные случаи участились. Чаще всего нападения происходят в Заводском и Ленинском районах.

Например, 10 марта, стая собак из 15 особей накинулась на девушку возле кинотеатра «Темп». В этот же день на Огородной пострадали женщины 43 и 32 лет, а на Томской улице собаки покусали 14-летнего подростка за обе голени.