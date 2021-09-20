Жители Октябрьского района Саратова пожаловались на очередной прорыв в районе домов 8-го Марта.

«Коммунальная река», берущая свое начало в этой протечке спускается до улицы Чернышевского, образовав грязевые лужи во дворах.

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