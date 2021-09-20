Домой Рубрики Новости Саратова В Октябрьском районе Саратова появилась «коммунальная река» РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Октябрьском районе Саратова появилась «коммунальная река» По Новости Саратова - 20.09.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Жители Октябрьского района Саратова пожаловались на очередной прорыв в районе домов 8-го Марта. «Коммунальная река», берущая свое начало в этой протечке спускается до улицы Чернышевского, образовав грязевые лужи во дворах. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин пресек открытие супермаркета в здании кинотеатра «Пионер» Вячеслав Володин назвал минувшие выборы конкурентными и открытыми Росавиация одобрила международные рейсы из Саратова ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин пресек открытие супермаркета в здании кинотеатра «Пионер» Новости Саратова - 20.09.2021 0 Спикер ГД Вячеслав Володин пресек открытие супермаркета в здании саратовского кинотеатра "Пионер" Жители Саратова давно обеспокоены судьбой здания. Если раньше там располагался кинотеатр, то в... Вячеслав Володин назвал минувшие выборы конкурентными и открытыми 20.09.2021 Росавиация одобрила международные рейсы из Саратова 20.09.2021 Дело следователя, посадившего Дмитрия Рубинштейна передали в другой суд 20.09.2021 В Октябрьском районе Саратова появилась «коммунальная река» 20.09.2021