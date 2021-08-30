В Октябрьском районе Саратова некоторые невзрачные металлические ящики благодаря граффити местных художников превратились в «роботов». Об этом пишут в группах социальных сетей очевидцы, которые сделали фотографии проявления искусства.

Однако чиновники не оценили креатив уличных художников, посчитав это вандализмом. Автор поста поинтересовался у горожан, согласны ли они с мнением администрации.

—Подобный стрит-арт вполне уместен, я бы даже разрисовал эти ящики чуть более детально. Если службы допустили возникновение подобных несуразных конструкций, пусть они хотя бы радуют глаз, — пишет саратовец.

Люди в комментариях под постом пришли к выводу, что подобное творчество никому не мешает.