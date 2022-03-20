В Саратове продолжается благоустройство трерриторий. Об этом сегодня, 20 марта, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, в этом году закончат ремонт тротуаров в Кировском и Заводском районах. Начнется ремонт дворовых территорий в Ленинском и Фрунзенском.

В Волжском районе снесут ветхое и аварийное жилье на въезде в Саратов (со стороны Энгельса) и реконструируют набережную от кинотеатра «Экран» до старого моста.

Также в этом году набережную продлят по территории Октябрьского района от 2-ой Садовой до границы с Заводским.