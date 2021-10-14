Домой Рубрики Новости Саратова В Октябрьском районе Саратова сбили 16-летнего подростка РубрикиНовости СаратоваПроисшествияЧП В Октябрьском районе Саратова сбили 16-летнего подростка По Новости Саратова - 14.10.2021 113 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 13 октября, в Саратове сбили несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Напротив дома 19 по улице 2-й Станционный проезд 53-летний водитель за рулем «Тойоты» сбил 16-летнего подростка. В результате аварии он получил травмы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области в пруду найдено тело рабочего Саратовский центр «Мой бизнес» оплатил самозанятой расходы на организацию стенда для Forte Fest Панков: Прокурор области реально работает для решения проблем жителей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области в пруду найдено тело рабочего Новости Саратова - 14.10.2021 0 В Саратовской области в пруду обнаружили тело человека. Следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня, 14 октября житель села Мунино Федоровского района отправился на пруд.... Саратовский центр «Мой бизнес» оплатил самозанятой расходы на организацию стенда для... 14.10.2021 Поездки в плацкартных вагонах в октябре можно совершить со скидкой 30% 14.10.2021 Панков: Прокурор области реально работает для решения проблем жителей 14.10.2021 В Саратове мужчина угнал машину, чтобы добраться до дачи 14.10.2021