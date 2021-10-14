Накануне, 13 октября, в Саратове сбили несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Напротив дома 19 по улице 2-й Станционный проезд 53-летний водитель за рулем «Тойоты» сбил 16-летнего подростка. В результате аварии он получил травмы.