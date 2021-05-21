Сегодня, 21 мая, в Октябрьском районе Саратов на перекрестке улиц 1-й Беговой и Большой Садовой в Саратове начали сносить незаконно установленный торговый павильон. Об этом сообщили в городской администрации.

Ларек был установлен без правоустанавливающих документов на данном участке. Индивидуальному предпринимателю неоднократно направлялись письма о необходимости проведения демонтажа незаконной постройки в добровольном порядке.

— На 21 мая было запланировано принудительное исполнение судебного акта с участием службы судебных приставов. Выходом на место для совершения исполнительский действий было установлено , что должник начал добровольно исполнять решение суда, — рассказал начальник отдела судебно-правовой работы комитета правового обеспечения администрации Саратова Алексей Степанов.