В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания ОАО «РЖД» реализует историко-просветительский проект «Дороги Победы», в рамках которого раскрываются малоизвестные факты о работе железнодорожного транспорта в военные годы. Все материалы находятся в свободном доступе на сайте 9may.rzd.ru, состоящем из пяти разделов:

– Дороги Победы (графический рассказ о роли железных дорог);

– Онлайн-проект #ДорогиПобеды (песни военных лет в исполнении современных музыкантов);

– Ночной экспресс (концерт-воспоминание 9 Мая);

– Музей железных дорог России (видеопрезентации музейных экспонатов);

– Состав Победы (цикл видеороликов о работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны).

В период с 30 апреля по 8 мая 2020 года в разделе «Состав Победы» будут выложены 16 документальных видеороликов, подготовленных на основе уникальных архивных материалов. Ознакомиться с ними можно по следующим ссылкам: http://9may.rzd.ru/sostavpobedy/ и https://www.facebook.com/sostavpobedy/. Каждая из серий посвящена отдельной главе в истории войны и той роли, которую в ней сыграли железнодорожники. В ряде эпизодов отражена работа сотрудников Рязано-Уральской и Сталинградской магистралей (ныне Приволжской).

Документальный сериал повествует о том, как железнодорожники снабжали фронт топливом, продовольствием, боеприпасами, медикаментами, спасали и лечили раненых, сооружали мосты, восстанавливали разбитые железнодорожные пути и прокладывали новые.

В роли рассказчиков выступают актёры Гоша Куценко и Мария Кожевникова. В качестве экспертов приглашены ветераны Великой Отечественной войны, историки и ветераны-железнодорожники. В проекте используются хроника военных лет, фотографии и документы. В некоторых сериях для воссоздания видеоряда применяется компьютерная графика (моушен-дизайн).

Генеральным партнёром и вдохновителем проекта является компания ОАО «РЖД».