Домой Рубрики Новости Саратова В освобожденном Херсоне впервые прошел «Бессмертный полк» РубрикиНовости Саратова В освобожденном Херсоне впервые прошел «Бессмертный полк» По Новости Саратова - 09.05.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 мая, сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню. Об этом сообщает ИА РИА Новости. Жители пришли семьями и пронесли по улицам портреты своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В бою погиб солдат Вячеслав Витов из Саратовской области В акции «Бессмертный полк» принял участие Роман Бусаргин Панков: В каждой семье есть свои герои фронта и труженики тыла ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В бою погиб солдат Вячеслав Витов из Саратовской области Новости Саратова - 09.05.2022 0 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнование родным и близким Вячеслава Витова из Вольского района. Стало известно, что он погиб во время спецоперации на Украине. Об... В акции «Бессмертный полк» принял участие Роман Бусаргин 09.05.2022 В освобожденном Херсоне впервые прошел «Бессмертный полк» 09.05.2022 Панков: В каждой семье есть свои герои фронта и труженики тыла 09.05.2022 Михаил Исаев с семьей принял участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2022