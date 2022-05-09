Сегодня, 9 мая, сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню. Об этом сообщает ИА РИА Новости.

Жители пришли семьями и пронесли по улицам портреты своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну.

 
 
 

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